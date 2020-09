EU skärper tonen mot Storbritannien

Innehåll från BCA Annons

BCA är Europas ledande bilauktionshus, har funnits i Sverige sedan 2005 och känner den svenska fordonsmarknaden väldigt väl. BCA Sverige hanterar och säljer, bara via den svenska marknaden, cirka 20 000 bilar per år och fortsätter att utvecklas.

BCA står för British Car Auctions och har sitt ursprung i England där deras första auktionshus grundades år 1946. I dag har bolaget verksamhet i 15 länder, varav Sverige är ett av dem. BCA Sverige finns i Södertälje, Göteborg och Malmö.

– Vi levererar en fullservice remarketing, vilket innebär att vi hjälper våra kunder; köparna och säljarna, genom hela processen. För att kunna leverera fullservice erbjuder vi transporter i hela Europa, all administration och hantering av momsrisken, säger Johan Browaldh, försäljningschef på BCA och tillägger:

– Tack vare den process som vi kallar för One Europe och marknadens största e-handelsplats för begagnade fordon, hanterar vi fordon som inte bara kommer synas i Sverige, utan i samtliga europeiska länder. Vi åstadkommer en väldig köpkraft och får en unik tillgång till otroligt användbar data från över 1 400 000 försäljningar per år från såväl den svenska- som den internationella marknaden.

En av de viktigaste bidragande anledningarna till BCAs framgång tror Johan Browaldh beror på deras personliga service:

– Vi har det stora bolagets fördelar utan att göra avkall på kundkontakten. Trots att man beställer via en portal jobbar vi kundnära med själva hantverket och sätter oss in i varje enskild affär. Bilauktion är färskvara där marknaden ändras över tid. Det gör att vi erbjuder aktuella specialistråd till våra kunder om var de i dag får bäst betalt för just sina fordon.

BCA garanterar snabb och säker service till marknadens bästa pris, vilket möjliggörs av deras effektiva processer som finslipats över år av erfarenhet.

– Varje inspektör har en surfplatta genom vilken de har tillgång till information om bilen redan när den checkas in. All data registreras och bockas av i den unika mjukvaran genom hela kedjan, vilket kortar ledtiden och effektiviserar arbetet till att bli färdiga inom 48 timmar, säger Johan Åkerlund, produktionschef på BCA.

Därefter läggs fordonet ut på deras online-auktion där den kan budas på av budgivare som är registrerade i något av EU-ländernas respektive BCA-bolag. Samtliga bilar dokumenteras med 360-gradersbilder som tydligt visar fordonens in- och utsida.

– De färdiga bilderna kan sedan köparen köpa loss från oss redan innehållande sina egna logotyper. Så fort bilarna de vunnit på auktion är betalda kan alltså köparen redan nu i praktiken lägga ut bilarna till försäljning i sin digitala bilhall. De kan då sälja fordonet redan före eller under transporten till deras anläggningar eller direkt till slutkunden. I och med rådande klimatmedvetenhet tror vi att man kommer vidareutveckla den digitala potentialen och även minska onödiga transporter. Detta är framtiden! avslutar Johan Åkerlund.

Fakta:

Ni har nu möjlighet att prova BCAs effektiva process utan kostnad för första fordonet. BCA erbjuder dessutom, för att höja försäljningsvärdet på era fordon, en kostnadsfri polering på upp till 10 fordon.

För att ta del av detta tidsbegränsade erbjudandet, kontakta BCA via denna länk: erbjudande@bca.com, via BCAs hemsida eller hör av er till er tidigare kontaktperson och referera till detta erbjudande.