Erik Selin har köpt aktier i Collector för 15,6 miljoner

Sanktionerna mot Ryssland har goda intentioner, men blir helt verkningslösa om företag inte har rätt verktyg på plats för Know Your Business, Know Your Customer och för att identifiera personer i politisk utsatt ställning.

– Företag måste veta vilka företag och personer de faktiskt gör affärer med, allt annat innebär väldigt stora risker, säger Jason Coombes, COO på ZignSec.