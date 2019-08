Ericsson i botten på blek Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen rörde sig långsamt uppåt, men höll sig under nollstrecket vid lunchtid på torsdagen. Starkare tyska makrodata än väntat ledde till ett snabbt besök på plus under morgonen, för att sedan vända ned på minus igen. SSAB, H&M och storbankerna höll emot nedgången medan Ericsson intog bottenposition.