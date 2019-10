Ericsson vinstkrossar – höjer försäljningsmålet för 2020

Den justerade rörelsemarginalen, det vill säga exklusive omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster, kom in på 11,4 procent vilket var en bra bit över väntade 8,9 procent. Den justerade bruttomarginalen landade i sin tur på 37,8 procent vilket var en ökning från 36,9 procent under samma period i fjol. Här låg förväntningarna på 36,9 procent.

Nettoomsättningen landade på 57,1 miljarder kronor under kvartalet vilket över analytikernas prognos på 56,2 miljarder kronor enligt Infront Datas sammanställning.

Det fria kassaflödet, före M&A, landade på 5,5 miljarder kronor under kvartalet vilket kan jämföras med 0,7 miljarder kronor under samma period 2018. Nettokassan ökade därmed till 37,4 miljarder från 32 miljarder kronor under samma period i fjol.