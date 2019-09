Equinor rusar på Oslobörsen – lanserar nya aktieåterköp

Under morgonen har bolaget aviserat ett aktieåterköpsprogram omfattande aktier för motsvarande över 48 miljarder svenska kronor. Bolaget har också meddelat att man tidigarelägger produktionsstarten på Johan Svedrup-fältet. Där startar produktionen i oktober i stället för som tidigare sagt november.

Produktionskostnaden uppskattas nu till 2 dollar per fat och Equinor ser framför sig en kassaflödesvinst på 50 dollar per fat under 2020, baserat på ett oljepris runt 70 dollar.

Aker BP, som är partner i Johan Svedrup-fältet, stiger med 3,8 procent. Lundin Petroleum, som är operatör på fältet, handlas upp med 1,4 procent på Stockholmsbörsen strax innan klockan 10.