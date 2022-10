EQT:s tidigare vd ny största ägare i Copperstone

Innehåll från Langebæk Consulting AB Annons

Inom logistik är effektivitet avgörande, i alla lägen. Råder det högkonjunktur gäller det att effektivisera för att kunna leverera i den takt som efterfrågan kräver – och hägrar en lågkonjunktur krävs effektiviseringsåtgärder för att spara pengar.

– Behovet av vår rådgivning kommer alltså aldrig att slockna, trots oro i världen. Under pandemin ökade efterfrågan. Nu ser vi att vissa företag väljer att dra i handbromsen på grund av höga energikostnader, men aktörer som har kommit en bit på vägen och redan har hunnit investera i sin logistik fortsätter att satsa, säger Peter Landenberg, managementkonsult och vd på Langebæk Consulting i Sverige.

Svenska storkunder

Danska Langebæk har över 40 års erfarenhet inom supply chain management, logistik och lager. 2018 etablerade Langebæk ett kontor i Sverige efter att ha jobbat på den svenska marknaden i drygt tio år. Bland kunderna återfinns Elektroskandia, Axfood och Coop.

– För Axfood och Coop har vi genomfört förstudier där vi har samlat in data och tittat på befintliga flöden. Utifrån dessa förstudier har vi kommit med förslag på lösningar och koncept, och även föreslagit olika leverantörer av automationsutrustning och inom byggnation. Nu är vi inne i implementationsfasen. Det här handlar om gigantiska investeringar för de två företagen, säger Peter Landenberg.

Paradigmskifte inom livsmedelsbranschen

Axfood och Coop är delar av ett segment som befinner sig mitt uppe i en stor förändringsresa. Peter Landenberg som har jobbat inom food retailing i 30 år har sett livsmedelsföretag gå från manuell hantering och tunga lyft till helautomatiserade lager.

– Vi har skaffat oss erfarenhet inom change management, alltså hur man leder en förändringsresa, för att hjälpa våra kunder inom food retailing genom detta paradigmskifte. Vi har även anställt hållbarhetsexperter och ger rådgivning kring hur företagen kan bygga lager på ett hållbart sätt och utifrån olika nyckeltal mäta hållbarhet i produktionen, berättar Peter Landenberg.

Stora uppsidor med experthjälp

Det är en stor investering att anlita en konsult – men uppsidorna som det genererar är större, menar Peter Landenberg.

– Det är en klar fördel att få in någon i organisationen under en tid som har gjort precis det som du efterfrågar. Ofta har företagen vi kommer till inte egna resurser inom det här området. Vår konsult hjälper till med omställningen och levererar en färdig lösning. Under tiden överför vi kompetensen till människorna som ska driva det nya lagret när konsulten har lämnat, säger han.

Läs mer Langebæk Consulting här.

Om Langebæk Consulting

Langebæk är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom SCM, logistik och lager.

• +45 års erfarenhet av rådgivning • +3 000 projekt med olika typer av lösningar • +500 skandinaviska och europeiska kunder • +40 anställda • kontor i DK, SE, and NO.