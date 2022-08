EQT har tagit in 160 miljarder till nya jättefonden

Vid 19-tiden var Dow Jones industriindex ned 0,9 procent samtidigt som Nasdaqs tekniktunga kompositindex sjönk 1,4 procent. Det bredare S&P 500 föll 1,1 procent.

Bland enskilda aktier handlades Best Buy upp 2,4 procent. Detaljhandelskedjan rapporterade under det andra kvartalet en nedgång i sin jämförbara försäljning som var mindre än vad analytikerna hade befarat.

Twitter-aktien sjönk 1,6 procent till 39,52 dollar. Elon Musk har lämnat in ytterligare ett dokument om att han stoppar förvärvet av Twitter. Enligt SEC-registreringen har detta dokument lämnats in utifall att det ursprungliga dokumentet från i juni om att stoppa köpeavtalet inte skulle betraktas som giltigt. Twitter har samtidigt begärt att domstolen ska beordra honom att genomföra förvärvet för avtalade 54,20 dollar per aktie.

Andra teknikjättar – som Apple, Amazon, Meta och Microsoft – handlades ned runt 1,5 procent.

Kinesiska sökmotorbolaget Baidus amerikanska depåbevis sjönk 7,5 procent, trots att andra kvartalets resultat och omsättning överträffat analytikernas förväntningar.

Uppgången i den amerikanska tioårsräntan har mattats av. Den adderade 2 punkter till 3,12 procent.