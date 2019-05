EQT förvärvar amerikansk fiberjätte

Transaktionen väntas vara fullt genomförd under första halvåret 2020.

Enligt uppgifter till Financial Times, publicerade i mars, drog EQT:s infrastrukturfond in rekordhöga 9 miljarder euro. Kapitalanskaffningen ska ha tagit EQT ett halvår och översteg den initiala målsättningen om att dra in 7,5 miljarder euro i fondmedel, skriver tidningen.

Fonden kommer att investera huvuddelen av kapitalet i Europa och Nordamerika, men också söka efter möjliga projekt i Asien och stillahavsområdet, enligt FT:s källor.