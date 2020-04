EQL Pharma har fått en första order på skyddsutrustning från en svensk sjukhusregion. Beställningen kommer att innebära en fakturering från bolaget på cirka 40 miljoner kronor under det första kvartalet under räkenskapsåret 2020/21. Därutöver beräknar bolaget att kunna fakturera totalt 15 miljoner via återförsäljare vid ett eller flera tillfällen under räkenskapsåret 2020/21.