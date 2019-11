Epirocs vd räknar med att fortsätta växa eftermarknaden

Det sade Epirocs vd Per Lindberg till reportrar vid kapitalmarknadsdagen på Tekniska museet i Stockholm på torsdagen.

Efterfrågeläget för koncernen ser ut ungefär som bolaget beskrev vid den oväntat svaga rapporten för det tredje kvartalet för ett par veckor sedan när bolaget såg osäkerhet.

”Det är bra produktion hos kunderna. Metallpriserna är fortfarande på en vettig nivå om man tittar på vår mix. Det varierar naturligtvis mellan metallerna. Guld ser jättebra ut - koppar är fortfarande på en bra nivå, men klart lägre än förra sommaren. Kunderna tjänar pengar. Det som är skiftnyckeln i maskineriet är osäkerheten om vart ekonomin och handelspolitiken tar vägen. Men det har inte hänt något fundamentalt hos våra kunder såsom att de skulle minska produktionen”, säger Per Lindberg.

Om order på utrustning går ned så påverkar det er eftermarknadsaffär med viss eftersläpning, framför allt om det pågår under en lång tid?

”Ja, så är det ju. Men man är lite väl nervös om man tror att den efterfrågedipp vi såg i tredje kvartalet skulle påverka vår serviceaffär i stort”, säger Epiroc-chefen.

Hur länge kan eftermarknadsverksamheten fortsätta växa om utrustningsförsäljningen fortsätter vara svag?

”Under en tid. Skulle vi helt och hållet sluta sälja maskiner försvinner ju successivt serviceaffären också. Det är ingen tvekan om det. En underjordsmaskin har typiskt sett 6-7 års livstid. Man kan förlänga det lite grand genom intensiv service, men där någonstans ligger det. En ovanjordsrigg håller i 10-15 år”, noterar han.

Något sådant negativt försäljningsscenario tror dock inte Epiroc-chefen på. Han anser att det är intressant att inköpschefsindex i Tyskland under 8-9 månader har varit under 50 som signalerar gränsen mellan tillväxt och tillbakagång, och under 50 i ett par månader i USA, medan Kina tvärt om går uppåt.

”Vi ser att Kina går riktigt bra. Om det kommer att hålla i sig? Vem vet. Men så ser det ut”, säger Per Lindberg.

På kort sikt kan ju slumpen spela roll. Finns det chans att den efterfrågeförsvagning Epiroc såg i tredje kvartalet var tillfällig?