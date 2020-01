Oljebolaget rusar på Stockholmsbörsen efter rekhöjning

Riktkursen höjs i sin tur från 0,36 till 0,4 pund per aktie motsvarande omkring 4,97 kronor.

Aktien stiger med 10 procent på Stockholmsbörsen under fredagsförmiddagen och handlas i skrivande stund för cirka 3,19 kronor per aktie. Under det senaste året har aktien stigit med omkring 25 kronor.

Bland de analytiker som ingår i Bloombergs sammanställning rekommenderar två köp, tre avvakta och två sälj. Den genomsnittliga riktkursen uppgår till 2,94 kronor per aktie.