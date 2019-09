Enquest ökar oljeproduktionen – aktien stiger

Bolaget upprepar sin prognos om en snittproduktion på 63.000-70.000 fat per dag under 2019.

Nettoskuldsättningen uppgick per den 30 juni till 1.638 miljoner dollar, ned från 1.775 miljoner dollar vid årsskiftet. Nettoskuld i förhållande till ebitda-resultat uppgår därmed till 1,8X, under målet att nå ett förhållande under 2,0X till slutet av 2019.

"Bolaget levererade ett starkt resultat för det första halvåret 2019. Produktionen var nära toppen av prognosintervallet och vi fortsätter att ha kontroll över våra operativa kostnader", skriver vd Amjad Bseisu i rapporten.

Aktien stiger 6 procent på Stockholmsbörsen.