Embracers organiska tillväxt över förväntan – sänker resultatprognos

Mobil- och datorspelsbolaget Embracer gjorde sitt omsättningsmässigt starkaste kvartal någonsin under det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Även det justerade rörelseresultatet nådde en rekordnivå, men landade under förväntningarna. Bolaget sänker nu prognosen för justerat ebit för helåret, främst med hänvisning till mottagandet för viktiga lanseringar under det andra kvartalet.