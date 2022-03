Elpriset i södra Sverige rusar med 30 procent till nästan 3 kronor per kilowattimme på elbörsen Nord Pool. Som mest når priset över 7 kronor per kilowattimme i morgon tisdag i söder. Det är därmed mångfaldigt dyrare än i norra Sverige där elpriset fortsatt ligger mycket lågt på under 20 öre per kilowattimme.