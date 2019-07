Eli Lillys resultat bättre än väntat – spår högre vinst

Försäljningen uppgick till 5,64 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 5,6 miljarder dollar, enligt Bloombergs prognossammanställning.

Eli Lilly höjer sin prognos för resultatet per aktie för helåret 2019. Läkemedelsbolaget spår nu att det justerade resultatet per aktie blir 5:67-5:77 dollar per aktie jämfört med tidigare intervall om 5:60-5:70 dollar per aktie

Det framgår av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet.

Eli Lilly tror fortsatt att försäljningen för helåret 2019 blir 22-22,5 miljarder dollar.