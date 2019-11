Elekta backar efter riktkurssänkningar

På fredagen sänkte Elekta sin prognos för ebita-marginalen för räkenskapsåret 2019/2020 till 18 procent, från tidigare cirka 19 procent. Bolaget publicerade samtidigt preliminära resultat för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår som var klart under analytikernas prognoser, vilket Di tidigare rapporterat om. Aktien rasade med 11,4 procent på fredagen till kursen 126,7 kronor per aktie.

SEB har i sin tur skruvat ner riktkursen till 130 kronor från tidigare 145 kronor. Rekommendationen behåll upprepas.

Danske Bank har sänkt sin riktkurs med 3 kronor till 153 kronor per aktie medan Pareto har sänkt den med 5 kronor till 165 kronor per aktie och ABG Sundal Collier sänkt den med 5 kronor till 145 kronor per aktie, enligt Nyhetsbyrån Direkt.