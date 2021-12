Electrolux Professional stiger efter köprekommendation

Innehåll från Cloudity Annons

Vi intervjuade Nele från Cloudity, en Salesforce-partner som jobbar med digitalisering och som satsar på att förebygga de vanligaste riskerna och orsakerna som ligger till grund för denna höga siffra.

– När vi människor står inför en förändring som vi kan kontrollera, så gillar vi den vanligtvis. Men när det kommer till plötsliga organisatoriska förändringar tenderar vi att känna ett visst motstånd. Märkligt nog har pandemin och de nya rutiner som uppstått till följd av den, haft en god effekt vad gäller accepterande av förändring, fortsätter Nele Jerselius.

Trots ökad acceptans misslyckas 70 procent av alla digitaliseringsinitiativ med att uppnå sina mål. Vad beror denna höga siffra på?

– Vad vi har märkt att man fortfarande inte fullt ut tar hänsyn till den mänskliga faktorn och att kommunikationen kring just affärsnyttan därför brister. Företag accelererar något otroligt. Hela 90 procent av all data som finns idag har skapats de senaste två åren. När utvecklingen av ny teknik går så snabbt, är det lätt att glömma bort människorna, deras känslor och därmed själva syftet bakom digitaliseringen. Medarbetarnas tankesätt och kultur måste vara på rätt plats när man bestämmer vilka digitala verktyg som ska användas.

Hur kan man som organisation undvika att misslyckas?

– Att hitta det gemensamma värdet för såväl organisation som medarbetarnas ”what's in it for me”, är viktigt för att lyckas med en förändringsprocess. Vi ser även en trend framöver i möjligheten till personlig utveckling. Digitaliseringen kommer ju att kräva nya roller och kompetenser. Det måste finnas en samverkan mellan teknologi, organisation och människa om allt ska gå bra, säger Nele Jerselius och avslutar med att dela Clouditys tips för en lyckad digitalisering:

1. Håll människor engagerade och energiska via tydlig och regelbunden kommunikation som förmedlar och visar på hur medarbetarnas arbete kommer att förenklas. Framhåll inte minst de saker som kommer att förbli desamma på organisationen.

2. Förstå nutida och framtida kundbehov och hur digitaliseringen kan lösa dessa genom att förenkla och effektivisera organisationens arbete.

3. Satsa på medarbetarnas långsiktiga kompetens, kunskap och utveckling.

Om Cloudity

Cloudity är ett konsultföretag som hjälper kunder med digitaliserings lösningar via CRM systemet Salesforce som erbjuder digital marknadsföring, försäljning, kundtjänst och mycket mer. Salesforce i kombination med Cloudity’s egna applikationer designas och skräddarsys efter kundbehov, konsulteringar, och långsiktiga organisationella mål. Cloudity har sedan starten 2014 framgångsrikt genomfört över 500 projekt på marknader över hela världen, samtidigt som dom har bibehållit en 5 stjärnig status i deras kunders revyer och mottagit ett flertal Salesforce priser för deras tillväxt och bedrifter.

– Vår framgång ligger till grund på att vi är en partner som jobbar med digital rådgivning genom hela resan, från implementation till change management, för att se till att teknologin får en så bra adoption som möjligt och att alla är ombord och använder den rätt, säger Nele Jerselius, Growth Manager Nordics.

