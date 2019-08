Electrolux återförsäljare i USA sänker försäljningsprognosen

Den amerikanska byggvaruhuskedjan Home Depot redovisar ett resultat per aktie på 3:17 dollar för det andra kvartalet, maj-juli, i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 3:08 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Bolaget räknar nu med att den jämförbara försäljningen ska öka med 4,0 procent och att den totala försäljningen väntas öka med omkring 2,3 procent. Tidigare prognoser var ökningar på cirka 5,0 procent respektive 3,3 procent.

Vinsten per aktie under helåret bedöms fortfarande öka till 10:03 dollar per aktie. Förväntningarna, enligt Bloomberg News, låg på 10:11 dollar per aktie.