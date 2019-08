Electra Gruppen utökar med nytt lager i Växjö

En av målsättningarna för kedjan och medlemsbutikerna är enligt ett pressmeddelande att skapa en effektivare logistik och ett bättre kunderbjudande enligt samma modell som Electra har utvecklat för företagets övriga kedjekoncept.

Electra har sin bas i Kalmar där man driftar centrallager och IT samt utvecklar tjänster för kedjorna Audio Video, Ring Up, Digital Butikerna och The Image. Totalt är det cirka 300 butiker som dagligen nyttjar Electras olika tjänster.