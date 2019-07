Elektrisk stämning i bilhallarna

Mot strömmen går laddbara bilar som ökade med 60 procent under juni och nu står för 9,9 procent av de totala nybilsregistreringarna. I juni 2018 låg samma siffra på 3 procent.

Under den första halvan av 2019 uppgick antalet nyregistrerade personbilar till totalt 167.882 stycken vilket kan jämföras med 225.543 under samma period i fjol. Bil Sweden håller dock fast vid sin prognos på 335.000 nyregistreringar under 2019.