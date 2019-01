Ekonomer spår att Kinas tillväxt bromsar till lägsta takten på 29 år

Under onsdagen pumpade den kinesiska centralbanken in motsvarande 83 miljarder dollar i det kinesiska banksystemet, den största injektionen som någonsin registrerats under en dag enligt tv-kanalen CNBC:s beräkningar. I ett pressmeddelande uppger centralbanken att likviditeten minskat snabbt då landet befinner sig mitt i skattesäsongen.