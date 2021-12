Ekobot: Positivt förhandsbesked från Jordbruksverket

Innehåll från Empir Annons

Empir Group har visat att införliva spännande IT-företag i koncernen och låta dem växa för att sedan kunna stå på egna noterade ben är en finansiellt intressant affärsidé. En lyckad särnotering av gruppens IT-konsultverksamhet och stigande aktiekurs under året har nu givit Empir större finansiella muskler som ska användas till att utveckla sin kvarvarande verksamhet och att göra nya spännande IT förvärv.

– Vår strategi är att förvärva onoterade bolag med stor utvecklingspotential och använda vår marknadsnotering för att skapa mervärde genom att låta bolagen växa under Empir Group. Verksamheter som vi sedan kan ta till börsen. Jag tycker att vår särnotering av vår konsultverksamhet tydligt visar att det är ett lyckat koncept, säger Lars Save, VD och koncernchef på Empir Group.

Det är lätt för ett IT-bolag att starta sin verksamhet, men inte alltid lika lätt att växa och komma upp i den storlek som behövs för att kunna locka de större investerarna på börsen. Empir har under åren införlivat flera små och medelstora IT-företag under koncernens tak för att ge dem möjlighet att växa. Vi gillar de små och medelstora företagens fördelar när det kommer till att kunna jobba nära kunderna med ett stort kundengagemang, korta beslutsvägar, hög servicenivå och lokal förankring, förklarar Lars Save.

– Den fördel vi kan ge de bolag som införlivas under vårt tak är större finansiell trygghet, stordriftsfördelar, kompetensutbyte, hjälp med administration, verksamhetsstöd, och support. Det gynnar deras verksamhet och skapar ökad tillväxt samtidigt som en stark ägare bakom sig ger ökat förtroende hos slutkund. Vi genomför ägarspridning och gör dom redo för egen börsnotering.

Stigande aktiekurs och stabil finansiell ägargrupp

Empir har funnits i sin nuvarande ledningskonstellation sedan 2015, bolaget grundades 1987 och noterades 1998. Empir Group AB är OMX Stockholm small caps minsta bolag och har visat under de senaste åren att liten inte alltid är minst när det kommer till finansiellt intresse.

– Margareta Strandbacke, ordf. Torbjörn Nilsson, CFO, och jag har sedan 2015 byggt upp Empir Group. Under den här tiden har vi införlivat bolag, sett dem växa och i år kunnat särnotera merparten av vår konsultverksamhet. I år har vi sett vår aktiekurs utvecklats mycket bra med en ökning om cirka 87 procent, främst via ett ökat intresse från finansiella investerare vilket medför att vi idag har en större finansiell muskel att förvärva även lite större IT bolag, än tidigare, fortsätter Lars Save.

Större ägare av Empir Group AB är idag Crafford Capital Partners AB, Avanza Pension, Savenode AB, Rambas AB och Bank Julius Baer & Co. Ltd.

– Vi satsar nu framåt med en ny ambitiös femårsplan, där målsättningen är att fortsätta utveckla Empirs olika dotterbolag. Dels genom organisatorisk tillväxt, dels genom nya investeringar i IT-bolag, med spännande entreprenörer, som ligger i framkant inom digitalisering inom områden som exempelvis resursoptimering, informatik, cybersäkerhet och logistik, avslutar Lars Save.

Om Empir

Empir Group AB är en noterad koncern bestående av självständiga dotterbolag inom IT-sektorn. Empir Group B är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan 1998. Antal aktier serie B: 5 454 605. Totalt inklusive onoterade A aktier: 5 536 085. Marknadsvärde 1 december 2021 ca 120 mkr/22 kr per aktie. Kursuppgång senaste 12 månaderna 86 procent.

