Ekholm om mutsmällen: ”Ett sorgligt kapitel”

”Kunderna har haft kännedom om utredningen under en lång tid, det har inte varit någon hemlighet”, sa Börje Ekholm.

Ericssons mututredning sträcker sig fram till tredje kvartalet 2017 och enligt bolagets chefsjurist Xavier Delullen har bolaget delat all internutredning med de amerikanska myndigheterna.

Xavier Delullen berättade att bolaget har tagit extern hjälp för att stärka arbetet kring regelefterlevnad och anti-korruption.

Bolagets uppskattning på 12 miljarder, 10 miljarder för själva boten och 2 miljarder för omkostnader, är enligt Börje Ekholm en god bedömning. Kostnaderna kommer redovisas som övriga rörelsekostnader i resultaträkningen för Segment Emerging Business and Other under tredje kvartalet.