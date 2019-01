Einhorns sargade hedgefond har vaknat till liv efter förra årets Netflix-blankning

Bland surdegarna i hedgefonden under fjolåret märktes bland annat en blankning i Netflix samt kursutvecklingen för General Motors, som enligt David Einhorn var en "källa till frustration".

Att Einhorns hedgefond krympte under fjolåret berodde emellertid inte bara på minusavkastning, utan också på att flera investerare valde att ta ut pengar ur fonden. Greenlight, som under flera år varit stängd för nya investerare, inledde 2019 med cirka 2,5 miljarder i tillgångar. Snart ska dock fler hugade placerare få chansen, då planerna för fonden enligt Reuters källor är att ta in nytt kapital.

Hedgefondsektorn som helhet hade under 2018 enligt Hedge Fund Research nettoutflöden på 34 miljarder dollar, motsvarande cirka 307 miljarder kronor.