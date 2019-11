Investerarna handlar upp SSAB – Autoliv backar

Eftermiddagens vinnare:

SSAB stiger med 2,6 procent. En nyhet som berör bolaget är att det helägda dotterbolaget Tibnor kapar personalstyrkan med 20 procent i Skandinavien genom ett nytt struktur- och effektiviseringsprogram.

Modekedjan Odd Molly rusar med 20 procent på nyheten att SBB-grundare ägare Ilija Batljan blir bolagets största aktieägare genom en fastighetsaffär.

Ocean Outdoor har lagt ett bud på reklambolaget Ad City Media på 165 kronor per aktie motsvarande en premie på knappt 39 procent jämfört med måndagens stängningskurs. Aktien rusar med 37 procent till kursen 163 kronor per aktie under tisdagsförmiddagen.