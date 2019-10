Efter vinstvarningen: Krisande modebolaget gör storförlust

RNB rapporterar in ett rörelseresultat på minus 101 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en förlust på 3 miljon kronor under samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade till 552 Mkr, från 561 Mkr under samma period i fjol och jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade totalt 1,3 procent.

Även rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill backade och uppgick till minus 32 Mkr, att jämföra med plus 3 miljoner i föregående kvartal. När RNB vinstvarnade den 30 september bedömde bolaget att rörelseresultatet i det fjärde kvartalet skulle uppgå till mellan -35 och -39 miljoner kronor, exklusive goodwill-nedskrivningen.