Småspararfavoriten rusar till nya kursrekord

Powercell är en av årets stora kursvinnare på First North. Det stora lyftet kom i april när bolaget tecknat ett mångmiljonavtal med tyska fordonsunderleverantören Robert Bosch. Efter en dipp under sommaren har aktien tagit fart under hösten och med några få undantag stigit i stort sett varenda dag sedan mitten av september.

Dagarna innan den uppgångstrenden startade var aktien pressad av att bolagets vd Per Wassén sålt 20.000 av sina 200.000 aktier i Powercell. Han var då den senaste i raden av insynspersoner som minskat ägandet.

När Di frågade Powercells vd om han trodde att toppen var nådd då svarade han: