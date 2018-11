Efter rapportmissen: Apples börsvärde under biljonvallen igen

Aktien handlades vid 16-tiden runt 207 dollar per aktie. För att hålla sig över den magiska gränsen 1.000 miljarder dollar, krävs det att aktien stänger över 207,04 dollar per aktie, enligt Financial Times.

Globalt sett var Apple inte först med att nå drömvärderingen. 2007 börsnoterades det kinesiska oljebolaget PetroChina på Shanghai-börsen och värderades strax efter till 1.100 miljarder dollar. Ett år senare hade bolaget däremot förlorat tre fjärdedelar av sitt värde.