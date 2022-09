Efter pundraset: Storbritanniens centralbank väntas göra uttalande

”Sådan dollarstyrka har historiskt lett till någon sorts finansiell eller ekonomisk kris. Om det någonsin varit dags att hålla utkik efter att något kan gå sönder, är det nu”, skrev Michael Wilson, strategichef för amerikanska aktier vid Morgan Stanley, i ett kundbrev enligt tv-kanalen CNBC.

Klockan 14.45 hade terminen för Dow Jones industriindex sjunkit 0,5 procent. S&P 500-terminen var ned 0,6 procent medan terminen för Nasdaq 100 noterades 0,4 procent lägre.

Även i fredags kväll tappade New York-börserna och vid stängningen hade S&P 500 sjunkit 1,7 procent. Asienbörserna fortsatte nedgången under måndagsmorgonen, mest synbart i Tokyo, medan de ledande Europabörserna under måndagen mestadels har visat små indexrörelser.

Handlare väntas under måndagen hålla koll på om S&P 500 rör sig under årets lägstanivåer – indexets årslägsta nåddes i juni med 3.637 vilket bara är någon procent under fredagens stängningsnotering.

Bland enskilda aktier gick kasinooperatören Las Vegas Sands mot strömmen och lyfte med 6,5 procent i förhandeln, sedan den kinesiska regionen Macau aviserat att gruppresor från Fastlandskina kan komma att tillåtas från i november.

Nättaxitjänsten Lyft backade 3,5 procent före öppning efter att UBS nedgraderat aktien till neutral från tidigare köp. Banken motiverade sänkningen med en enkät bland bolagets förare som indikerade att dessa föredrar att köra för konkurrenten Uber.

Gymkedjan Planet Fitness handlades upp nära 4 procent i förhandeln. Raymond James har höjt sin rekommendation för aktien till starkt köp, med motiveringen att kedjan bedöms vara motståndskraftig mot en eventuell recession och att den har en gynnsam skuldsättning. Aktiens nuvarande värdering är dessutom långt under det historiska snittet, enligt Raymond James.