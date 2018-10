Efter Ericssons rapportrally – Börje Ekholms optioner "in the money"

Det var i slutet av oktober 2016 som Börje Ekholm utsågs till vd för Ericsson. I samband med utnämningen ställde storägarna Investor och Industrivärden tillsammans ut två miljoner köpoptioner till den hårt prövade folkaktiens nya chef.

Varje option ger Börje Ekholm rätt att köpa en B-aktie för 80 kronor per aktie under ett år efter en sjuårsperiod. Dagen innan utnämningen offentliggjordes stod aktien i 44,55 kronor per aktie.