Efter Di:s avslöjande: Oscar Properties korrigerar delårsrapport

I sin halvårsrapport skrev Oscar Properties att den så kallade försäljningsgraden för projektet Gasklockan uppgick till 91 procent, 68 bokade av 75 säljstartade bostäder. Under kvartalet april till juni bokades 36 av dessa. Di kunde dock rapportera att Oscar Properties under kvartalet bedrev en kampanj med icke bindande bokningar för just Gasklockan. Dessa utgjorde kvartalets samtliga bokningar.

”Uppgiften för försäljningsgrad i projektet Gasklockan är felaktig enligt rapportens definition. Såsom tydligt framgår av tabellen i rapporten är inga bostäder i projektet Gasklockan ännu sålda med bindande avtal. Projektet är inte heller produktionsstartat. Den angivna siffran avser bokningsgraden i projektet. Definitionen av bokade bostäder och bokningsgrad har kompletterats”, skriver bolaget i ett pressmeddelande på torsdagen.