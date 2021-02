Efter coronautbrottet: Northvolt skickar hem halva personalstyrkan

Innehåll från Triada Annons

Ställ om företaget mot en hybrid arbetsplats med EPOS ljudlösningar

I nästan alla aspekter av våra liv har Covid-19 fungerat som både en lins och en katalysator som lyfter fram och accelererar frågor och trender som fanns långt innan den globala pandemin började. Osäkerhet kring arbete, arbetsrelaterad stress och ekonomisk oro var organisatoriska problem redan före pandemin, men nedstängningen av samhället och ökningen av distansarbete har också sammanfallit med utbredda rapporter om ökad ångest och en minskning av välbefinnandet för dem som arbetar isolerat.

I maj 2020 publicerades forskning på uppdrag av LinkedIn och Storbritanniens Mental Health Foundation som visade såväl de negativa som de positiva aspekterna av att arbeta hemifrån. Av de 2000 tillfrågade brittiska anställda rapporterade 56 procent att deras välbefinnande minskade och 47 procent medgav att de hade låtsats vara upptagna när de arbetade hemifrån eftersom de fruktade att förlora sitt jobb. Trots detta sa 44 procent att de kände sig mer kopplade till sina familjer och 54 procent såg fram emot mer arbetsmöjligheter på distans efter pandemin.

Bilden i USA är liknande. En studie utförd för National Bureau of Economic Research analyserade arbetsvanorna hos mer än tre miljoner människor i 16 städer under nedstängningen och upptäckte att de inte bara arbetade 48,5 minuter mer per dag utan att allt fler klagade på utbrändhet.

Peter Ankerstjerne, den globala ledaren för Facility Management and Experience Services, resonerar tillsammans med multinationella fastighetsprofilen Jones Lang LaSalle (JLL), styrelseordförande vid International Facility Management Association (IFMA).

”Att arbeta hemifrån är ett tveeggat svärd. Våra digitala enheter kan förlänga vår arbetsdag på ett sätt som suddar ut skillnaden mellan arbete och hem, vilket resulterar i psykiska problem, säger Ankerstjerne när han talade vid EPOS Audio Summit 2020 i november, ett virtuellt fyradagars-event som samlade en internationell panel av experter för att diskutera teknikens roll i arbetets framtid. ”Ju mer vi arbetar på distans och ju mer vi tillåter teknik att göra det möjligt för oss att arbeta på distans, desto mer måste vi se upp för de problem som kan uppstå: ensamhet, isolering och brist på anslutning.”

En Delphi-undersökning i realtid, som publicerades av IFMA i september 2020, visade att 81 procent av de 248 små och medelstora företagen (SMB) som undersöktes förväntade sig att en fjärdedel av sina medarbetare skulle arbeta på distans i framtiden. Med tanke på den förändring av arbetsmönster som redan har hänt förväntar sig 56 procent också en förändring av företagets budgetar från den fysiska arbetsplatsen mot digital teknik eftersom företag letar efter nya sätt att hålla sina team och medarbetare anslutna.

Enligt EPOS och IPSOS:s studie från april 2020, Understanding Sound Experience, som undersökte 2500 slutanvändare av ljudutrustning och de som fattar köpbeslut, medför dåligt ljud inte bara slöseri med tid och förlorad produktivitet, det kan också leda till förvirring och frustration. Studien avslöjade att 87 procent av slutanvändarna hade upplevt minst ett problem som orsakades av dålig ljudkvalitet vid samtal, såväl på kontoret som när de arbetade hemifrån, vilket resulterade i att de i genomsnitt förlorade 29 minuters arbetstid per vecka.

Ställ om företaget mot en hybrid arbetsplats med EPOS ljudlösningar

”När vi tänker på samarbetsverktyg kanske du först tänker på Skype, Microsoft Teams eller Zoom. Men bakom alla dessa funktioner är naturligtvis också ljudupplevelsen, säger Jane Craven, försäljningsdirektör, Storbritannien och Irland, på EPOS, ett dansk avancerat ljudlösningsföretag som utvecklar och säljer premiumenheter till företag och gamers. ”För att hybridarbete ska kunna producera positiva resultat för alla företag måste det finnas en sömlös medarbetarupplevelse. Även om välfungerande ljudteknik bara är en del i pusslet är det viktigt för att underlätta det.”

Medarbetarrelationer och välbefinnande är mycket mer än enbart produktivitet - de är viktiga för företagskultur, innovation och i slutändan för kommersiell framgång. I den senaste Q12-studien fann Gallup att anställdas engagemang och välbefinnande är ”mycket ömsesidigt, var och en påverkar varandras framtida tillstånd i liknande grad” och att ”utbrändhet på arbetsplatsen reduceras till nästan noll bland engagerade, välmående anställda som också arbetar i en kultur som lyfter individuella styrkor”.

I organisationer som redan har ett betydande antal medarbetare på distans främjas ofta informell interaktion digitalt via ”virtuella fikor”, som är utformade för att erbjuda möjligheter till spontant umgänge.

”Sociala kontakter är viktiga när det gäller hälso- och välbefinnandeutmaningar som distansarbetare står inför”, säger Ankerstjerne. ”Om du arbetar på distans kanske du inte har de ögonblicken där du kan titta någon i ögonen, ta en kopp kaffe och lätta på hjärtat. Det påverkar vår lycka, tillfredställelse och vår effektivitet.”

Att bygga en stark företagskultur som är lika meningsfull för medarbetare på distans som för de på kontoret spelar en avgörande roll, inte bara för att stärka kärnvärdena och bygga förtroende och sammanhållning mellan anställda, utan också för att ge en känsla av rättvisa som kan inspirera och ge medarbetarna en möjlighet att uppnå sina mål, var de än befinner sig.

”Som organisationer har vi fortfarande mycket arbete kvar att göra för att säkerställa att det finns en nivå av inkludering och möjligheter i allmänhet”, säger Ankerstjerne. ”Det är något vi alla behöver bli bättre på, konsekvent, särskilt med våra kollegor som arbetar på distans och som inte ingår i de dagliga kontorsrutinerna.”

Klicka här om du vill veta mer om möjligheterna och utmaningarna med distanssamarbete och hur EPOS kan hjälpa till att leverera innovativ design och prestanda med ljudlösningar

Om EPOS och Triada

EPOS är det nya varumärket bakom företags- och gamingljudlösningarna från vad som tidigare gick under namnet Sennheiser Communications, med mångårig erfarenhet av premiumljudlösningar i världsklass. Distributören Triada har varit med från starten och introducerade märket på den svenska marknaden år 2003. Med huvudkontor på västkusten och säljare runtom i landet arbetar de aktivt med sina partners för att hjälpa så många företag som möjligt att eliminera dåligt ljud i affärssamtal.

Vill du veta mer eller testa kostnadsfritt? Kontakta Therese König, försäljningschef på Triada: +46 (0) 523 704 00, therese.konig@triada.se