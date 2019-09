ECB-ledamoten: Jag var emot återstart av EQ-programmet

Det sade han på tisdagen, enligt Bloomberg News.

"Jag är inte för att återstarta nettotillgångsköp just nu, eftersom jag inte anser att ytterligare köp behövs just nu, och jag betonar just nu, givet såväl de låga långräntorna som löptidspremierna", sade han.

Räntesänkningen och den nya framåtblickande guidningen i sig var en kraftfull kombination, anser han.

Han sade också att den globala ekonomin är alltmer osäker och att finanspolitiken måste användas för att hjälpa ekonomierna.