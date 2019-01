ECB-höken inte gett upp om räntehöjning i år

Det sade Sabine Lautenschläger, den mest framstående höken i ECB-rådet, i en intervju med Politico, enligt Reuters.

Flera indikatorer i euroområdet har kommit in sämre än väntat under senaste månaderna och marknadens förväntningar på första räntehöjningen från ECB har flyttats in på nästa år.

Sabine Lautenschlägers syn på läget har dock inte förändrats.

"Jag kommer vänta på prognoserna som kommer i mars innan jag ändrar syn", sade hon.

"Jag är datadriven om det här och jag tror det då vi fortfarande är i miljön vi spådde", sade hon.