E-handelsbolagen kan vara på väg bort från strategi med fri frakt

"Hittills har det handlat väldigt mycket om att jaga nya kunder hela tiden och då har man erbjudit väldigt förmånliga villkor och jag tror att vi inom ett år kommer att få se lite mer utvecklade modeller", säger han.

Under årets sista kvartal kommer de svenska e-handlarna att få ytterligare sten på logistikbördan. Under förra årets julhandel skickades fyra miljoner e-handelspaket genom Postnord. I år räknar Postnord med att volymen skall öka med 25 procent och för att klara det kommer Postnord att ta ut en extra "kapacitetsavgift" på 4 kronor per paket. Det kan tyckas lite men för till exempel Boozt vars genomsnittliga ordervärde under det tredje kvartalet låg på 794 kronor så innebär det en kostnadsökning på 0,5 procent på levererat paket.