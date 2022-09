Dystrare stämning bland amerikanska husbyggare i september

New York-börsen stängde på plus efter en svängig handelsdag på måndagen. Bland de största vinnarna fanns tunga industribolag så väl som teknikbolag som Apple. Läkemedelsbolag gick mot strömmen tyngda av president Joe Bidens uttalanden om att pandemin är över.

Efter en stark avslutning stängde Dow Jones industriindex 0,6 procent upp medan Nasdaqs kompositindex avancerade 0,8 procent och S&P 500 ökade 0,7 procent.

Indexen inledde dagen med en nedgång nära 1 procent vardera för att sedan pendla på båda sidor nollstrecket under handelsdagens gång. I den sena handeln blev dock stämningen påtagligt muntrare.

Investerarna har den här veckan siktet inställt på den amerikanska centralbankens räntebesked på onsdag. Förväntningarna är att banken då höjer styrräntan med ytterligare 0,75 procentenheter. Samtidigt utesluter ett antal analytiker inte att det kan bli en höjning med 1,00 procentenheter den här gången. Det efter föregående veckas inflationsbesvikelse som dämpat börshumöret under den senaste veckan.

Industrisektorn utvecklades starkt i måndagens handel och exempelvis Volvo-konkurrenten och lastbilstillverkaren Paccar steg 2,5 procent. Caterpillar, tillverkare av bland annat anläggningsmaskiner, ökade 1,4 procent.

Flera teknikbolag syntes också bland de största vinnarna. Apple lyfte 2,5 procent och Netflix steg 1,5 procent efter det att Oppenheimer höjt sin rekommendation för aktien till outperform från tidigare perform. Oppenheimer räknar med att Netflix kommer att höja antalet prenumeranter när bolaget börjar med sin nya annonsbaserade tjänst. De kinesiska teknikbolagen Jd.com och Baidu steg kring 2 procent vardera. Elbilstillverkaren Tesla stärktes 1,9 procent.

Spelutvecklaren Take Two Interactive föll inledningsvis men återhämtade sig sedan till en uppgång på 0,7 procent efter att innehåll från en kommande version av storsäljaren Grand Theft Auto (GTA) publicerats i ett nätforum av en hackare. Spelläckan bekräftades av Take Two Interactives dotterbolag Rockstar Gaming.

Vaccintillverkarna Moderna och Biontech föll tungt efter president Joe Bidens uttalanden om att pandemin är över i nyhetsmagasinet 60 Minutes. Presidentens kommentarer väckte en oro för att efterfrågan på covid-19 vaccin ska sjunka. Moderna handlades ned 7,1 procent och Biontech sjönk 8,2 procent. Även andra läkemedelsbolag backade.

”Pandemin är över. Covid är fortfarande ett problem. Vi arbetar fortfarande mycket med det...men pandemin är över”, sa den amerikanska presidenten Joe Biden i 60 Minutes.