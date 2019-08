Dystert för diamantbranschen – ”obegripligt” stora lager

Branschledande De Beers tar till exceptionella åtgärder för att hantera efterfrågenedgången, men någon förbättring i närtid är knappast att vänta, enligt flera bedömare.

Ett tydligt tecken på recessionen i branschen är att importen av rådiamanter till Surat i den indiska delstaten Gujarat, där omkring 90 procent av världens rådiamanter slipas, under det första halvåret föll till den lägsta nivån på åtminstone ett decennium. Under perioden april till juli minskade importen med 28 procent, jämfört med samma period året innan, enligt Times of India.

"Tyngda av stora lager, fallande efterfrågan, lägre priser på slipade stenar och osäkerhet i spåren det amerikansk-kinesiska handelskriget har sliperierna skjutit upp sina köp av rådiamanter", skriver tidningen.

De Beers har inför augusti månads försäljningscykel, där ett begränsat antal auktoriserade sliperier köper större mängder rådiamanter, låtit förstå att köparna kommer att tillåtas avstå från 50 procent av det tillgängliga utbudet. Normalt väntas de köpa allt som erbjuds.