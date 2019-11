Dystert värre i Stockholms ekonomi – hushållen rekorddeppiga

Stockholmsbarometern mäter det ekonomiska läget hos företag och hushåll i huvudstadsregionen. Under tredje kvartalet föll barometern tre enheter till 93,1, vilket är tre enheter under föregående mätning och samma nivå som i tredje kvartalet 2018. En indikator under 100 betyder att läget är värre än normalt.

Den största pessimismen står näringslivet för, vars konfidensindikator sjönk med tre enheter till 92,5.

”Livsmedelshandel, motorfordon och hotell och restaurang befinner sig fortsatt på en god nivå, men övriga sektorer ligger under sin normala nivå och vi ser att den stora privata tjänstesektorn faller markant”, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare som står bakom undersökningen.