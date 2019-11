Dystert på Stockholmsbörsen – storbolagsindex föll för sjunde dagen i rad

På storbolagslistan var det endast en handfull bolag somstängde på plus, med läkemedelsbolaget Astra Zeneca i topp med en uppgång på 1,3 procent. Under eftermiddagen kom beskedet att amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA gett ett tilläggsgodkännande för Calquence, vilket spädde på uppgången.

Stockholmsbörsen har handlats på minussidan under hela torsdagen. Indexen återhämtade sig något efter lunch men stängde ändå klart under nollan. OMXSPI backade 0,6 procent medan storbolagsindex OMXS30 backade 0,5 procent. För det sistnämnda indexets del blev det sjunde nedgångsdagen i rad, vilket är den längsta perioden av nedgångar sedan slutet av maj 2018 då storbolagsindex backade åtta dagar i rad.

Mobiloperatören Millicom, vars huvudägare Kinnevik för tillfället håller på att dela ut sina Millicomaktier till aktieägarna, steg för fjärde dagen i rad och stängde torsdagen upp 2,1 procent.

Modebolaget Odd Molly, som rusat 20 procent under både tisdagen och onsdagen, fortsatte veckans raketfärd uppåt och stängde på plus 10,6 procent efter att Ilija Batljan klivit in som storägare tidigare under veckan.