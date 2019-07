Vox: Dyrt för Walmart att e-handelskriga mot Amazon

Avståndet till Amazon (38 procent av den amerikanska e-handelsomsättningen) är fortsatt stort, då Walmart står för 4,7 procent av den totala online-försäljningen i USA. För egen räkning motsvarar nätförsäljningen 5 procent.

Bland potentiella lösningar har satsningar på hemleveranser av matvaror hela vägen in i kylskåpet presenterats som en lösning som skulle kunna skilja Walmarts erbjudande från Amazon. Efterfrågan på ett pilotprojekt var dock så låg att försöket lades på is under fjolåret.