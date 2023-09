Duearity genomför en företrädesemission om 26 Mkr

Innehåll från Capgemini Annons

Trots att AI-teknologin funnits länge har den nu snabbt blivit en central del av våra liv, både privat och professionellt. Thomas Svahn, Chef för Insights & Data på Capgemini Sverige, påpekar att generativ AI diskuteras i styrelserummet hos 96 procent av de globala organisationerna som undersökts i Capgeminis studie Harnessing the value of generative AI: Top use cases across industries.

– Generativ AI är fortfarande i sin linda för storskalig adoption och implementering. Undersökningen visar dock att en majoritet av företagens ledning redan har det på sin radar och är starka förespråkare. Men även om bolagen har kommit olika långt och oavsett om de är positiva eller avvaktande blir det allt tydligare att AI på ett eller annat sätt kommer påverka deras affärer.

Data Masters ligger i framkant

Generativ AI anses vara ett kraftfullt verktyg för att främja tillväxt och förbättra kapacitet utan att nödvändigtvis behöva omstrukturera sin organisation.

– Många av de som anammat AI är så kallade Data Masters, som redan har en stark förmåga att skapa värde utifrån data på ett kontrollerat sätt. Det gör att de i högre grad känner sig trygga med förändring och vågar ta nästa steg i utvecklingen. Den ökade användningen av generativ AI har också visat sig vara välkommen av både medarbetare och kunder, som i allt högre grad har ett högt förtroende för teknologin och inser de många underlättande fördelar den kommer med.

Magnus Carlsson, Innovationschef, Insights & Data på Capgemini i Norden, berättar att användarnas positiva inställning till AI är tydlig i studien Why Consumers Love Generative AI och att intresset är stort även i företagsvärlden.

– I vår globala studie som inriktar sig på företag svarar en femtedel av cheferna att generativ AI kommer att påverka deras branscher stort. Den har mest potential inom IT, försäljning, kundservice och marknadsföring, med högteknologisektorn i ledningen för AI-piloter.

Höjer engagemang och lojalitet

Generativ AI kan enligt Carlsson höja kundengagemang och lojalitet genom personalisering och smart kundservice, som för KT Telecoms AI-röstassistent i Sydkorea.

– Vi har sett att AI kan öka effektiviteten, som för Evotec och Exscientia som använde AI för att snabbt hitta en ny anti-cancerförening; de minskade upptäcktstiden från 4–5 år till bara 8 månader med hjälp av rätt modell. Dessutom kan AI öka försäljningen genom personaliserad marknadsföring och prissättning; ett bra exempel är italienska Ferrero som använde AI för att skapa sju miljoner unika Nutella-burkdesigner – ett smart drag som ökade försäljningen markant.

En organisation som vill starta eller påskynda sin generativa AI-resa behöver enligt Carlsson säkerställa en robust arkitektur för strategisk och operativ AI.

– Riktlinjer för generativ AI måste finnas på plats och det är klokt att företag antar en människocentrerad strategi. Det är enormt viktigt att bygga förtroende för AI-systemet och engagera människor från början – vi står inför ett stort förändringsprojekt som kommer att ta tid och kräver att vi beaktar många olika aspekter. Istället för att hantera övergången till AI som ett stort teknikprojekt rekommenderar vi därför små pilotprojekt för att förstå användningen och dess utmaningar, vilket ju är ett förändringsprojekt i sig. Generativ AI kommer med en mängd risker, men med rätt planering och skydd kan det revolutionera affärsverksamhet, produktutveckling och kundinteraktion, avslutar han.

Om Capgemini:

Capgemini är en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till teknik, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som cloud, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Alltid med ledstjärnan att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid.

