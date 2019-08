Källor: Saudiska oljejättens notering blir en tvåstegsraket

Saudi Aramco kommer att gå till börsen senare i år, med ytterligare en separat notering i Tokyo under 2020 eller 2021, enligt Dow Jones källor.

Den politiska osäkerheten i Storbritannien och Hongkong har medfört att dessa marknader inte anses vara attraktiva, samtidigt som en notering på någon av New Yorks börser medför risker, då bolaget därmed skulle tvingas att foga sig efter amerikansk bolagsrätt. Därmed kan bolaget, som alltså ägs av staten, dras in i rättsliga processer med överlevande och efterlevande till terrordåden den 11 september 2001, som av vissa hävdats vara sponsrade just av den saudiska staten. 15 av de 19 flygplanskaparna var saudiska medborgare, liksom Al Qaida-ledaren Usama bin Laden, som anses ha varit hjärnan bakom attackerna.