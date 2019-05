Dollarn tappar efter svag data

En studie från Federal Reserve i New York visar att ett genomsnittligt hushåll i USA kommer att förlora 831 dollar per år på tullhöjningarna från 10 till 25 procent i maj.

"Under de senaste åren har PMI haft ett väldigt litet gap mot hårda data, som industriproduktionen. Så om detta stämmer nu också så kan vi få se industriproduktionen falla till negativt territorium (i årstakt)", sade Chotaro Morita.

"Att gå igenom 7 reser frågan vart yuanen går härnäst. Det riskerar att destabilisera förväntningarna. Det går tillbaka till en era då Kina var en mycket mindre och inte så sofistikerad ekonomi", sade Brad Setser på den amerikanska tankesmedjan Council on Foreign Relations.

"Vad gäller marknaderna så ses 7 som en viktig 'heltals'-tröskel, men det finns inte tillräckligt med information som stöttar att 7 skulle vara så viktigt som marknaden tror", sade Guan Tao på Wuhan-universitetet och tidigare anställd vid valutadministratören Safe, till Financial Times.

Yuanen har tappat 2,7 procent till 6:91 mot dollarn under maj månad, och det finns en del spekulationer om att Kina ska tillåta yuanen att gå igenom 7-nivån.

Pundet går sidledes på fredagen. Theresa May väntas senare under dagen meddela datum för sin avgång, och enligt Bloomberg News källor kan hon sitta kvar över Trumps besök i början av juni för att sedan sluta som ledare för Tories den 10 juni. Hon skulle därefter sitta kvar som premiärminister under de sex veckor det kan ta att hitta en ny partiledare.

På fredagens agenda står även PPI och bostadsbyggande i Sverige, brittisk detaljhandel och order varaktiga varor i USA.