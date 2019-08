Dollarn stärks något under tisdagsmorgonen

Måndagens "risk-av" sentiment stannade kvar över natten, då asiatiska börser föll, statsobligationsräntor i japan handlades ner, samt dollarn stärktes ytterligare.

Även yuanen försvagades ytterligare mot dollarn, då Kinas centralbank, PBOC, valde att sätta fixingen på 7,032, mot tidigare satta nivå om 7,021. Växelkursen innebär en ny svagaste notering för valutan och nivåer som inte setts på 11 år.

Hongkongs flygplats är återigen öppnad efter gårdagens protester. Dess administratör varnar dock för att flygen fortfarande kommer påverkas av gårdagen. Flygbolaget Cathy Pacific uppgav att de ställt in över 200 flyg under tisdagen, både ut ur och in i flygplatsen, rapporterar Reuters.

Den amerikanska räntemarknaden fortsätter att skruva på sig inför oroligheterna, och tioåringen handlas nu till noteringar kring 3-års lägsta, samtidigt som guldet rör sig i närheten av 6-års högsta.

"Långa räntor kommer fortsätta och falla, och aktier korrigeras nedåt, men detta är tillfälligt. Stora centralbanker sänker räntor, vilket tillslut kommer ge ekonomiskt stöd", sade Kiyoshi Ishigane, fondförvaltare vid Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.

Singapores regering har även dem kapat sin utsikter för den ekonomiska tillväxten till nästan noll, efter att den nu upptrappade USA-Kina konflikten börjat påverka en av regionens mest handelsberoende ekonomier. De ser nu en tillväxt om 0-1 procent, från tidigare 1,5-2,5 procent.

"Som en liten och öppen ekonomi, är Singapore en av de ekonomier som känner det först… Vi ser nedrevideringar på en rad platser, däribland Hongkong… Det här är trenden för det mesta av Asien just nu", Sade Selena Ling, vid Chinese Banking Corp.

Den argentinska peson föll under gårdagen tillsamman med landets statsobligationer. Rädslan för en argentinsk recession har återigen blommat upp ordentligt, efter presidenten, Mauricio Macris, förlust i landets primärval. Femåriga argentinska "Credit default swaps", som används för skydd mot kredit förluster, prissätter nu en sannolikhet om 75 procent att landets betalningar kommer utebli, enligt Bloomberg News.