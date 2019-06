Dollarn stärks något under onsdagsmorgonen

Robert Mueller skall vittna inför USA:s representanthus underrättelseutskott den 17 juli. Robert Mueller som var ansvarig för Rysslandsutredningen mot Donald Trumps presidentvalskampanj, skall nu efter påtryckningar från Demokrater i kongressen vittna utan lyckta dörrar. Bara en redigerad version av utredningen är offentlig sedan tidigare.

Rapporten har sedan tidigare inte lyckats finna någon bevisning för ett kriminellt samarbete mellan kampanjen och Ryssland, utan den stora frågan framöver är huruvida Trump försökt lägga sig i utredningen, samt om detta skulle kunna vara att anse som kriminellt.

"Om vi hade klarhet i huruvida presidenten inte gjort något kriminellt, så skulle vi sagt det", skall Mueller tidigare ha sagt, skriver Reuters.

Nya Zeelands centralbank, Reserve Bank of New Zeeland, RBNZ, lämnade styrräntan oförändrad, på 1,50 procent, under onsdags morgonen.

Beslutet var väntat enligt Reuters enkät, bland tillfrågade analytiker väntade sig samtliga att RBNZ skulle lämna styrräntan oförändrad.

RBNZ ändrade styrräntan senast den 8 maj i år, då den sänktes med 25 punkter till 1,50 procent.