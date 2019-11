Dollarn stärks något under måndagen

”Rapporter hintar om att Trump kan komma att vara tvekande till att skriva under lagen om mänskliga rättigheter i Hongkong för att inte förstöra samtalen med Kina”, sade en analytiker till Bloomberg News.

På den politiska fronten gav sig den tidigare borgmästaren i New York och grundaren av Bloomberg News, Michael Bloomberg, under helgen in i den demokratiska presidentkandidatskampen. Han erbjuder en blandning av politiska mittenåsikter samt sin erfarenhet från näringslivet, som borgmästare och filantrop. Tidigare har 77-åringen kallat den nuvarande presidenten Donald Trump för ”ett existentiellt hot mot vårt land och våra värderingar” samt varnat för att USA kanske aldrig återhämtar sig om Trump väljs om som president.

Dollarn stärktes 1 öre, jämfört med på fredagseftermiddagen, till 9:62 mot kronan. Kronan var samtidigt 1 öre stärkt mot euron efter att tidigare under måndagen förts ned tydligt under den tekniskt viktiga nivån 10:60 mot euron. Efter att ha nått 10:55, den starkaste nivån mot euron på fyra månader, gröptes förstärkningen mot euro samt dollar ur. Vid svensk stängning av räntemarknaden på måndagen handlades kronan just över 10:60 mot euron, marginellt starkare än på fredagen. Goldman Sachs och Morgan Stanley ser enligt Bloomberg News anledningar till att köpa kronan inför 2020.