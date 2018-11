Dollarn stärks marginellt på onsdagen

"Claridas kommentarer lutade mot hökaktighet. Vi förväntar oss att Fed ska agera konsekvent och justera policyn utifrån inkommande data som har varit relativt robusta. Vi tror Fed höjer i december och tre gånger under 2019", sade Stephen Innes på Oanda till Reuters.

Dollarn stärktes successivt under tisdagen till under 1:13-nivån mot euron. Uttalanden från vice Fed-chefen Richard Clarida gav i viss mån stöd. Han talade bland annat om behov att gå vidare med gradvisa räntehöjningar.

Klockan 18 på onsdagen ska Fed-chefen Jerome Powell tala inför the Economic Club of New York.