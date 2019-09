Dollarn fortsätter att stärkas

Chefen för Richmond-Fed, Thomas Barkin, sade under torsdagen att han ser risker både på upp- och nedsidan för den amerikanska ekonomin och att hans stans avseende penningpolitiken "är balanserad i nuläget".

Federal Reserves vice-chef Richard Clarida sade sent på torsdagen att USA:s inflationsförväntningar för närvarande är i linje med centralbankens mål på 2 procent. Enligt Bloomberg News signalerar detta uttalandet att han inte ser anledning till ytterligare räntesänkningar i närtid.

Euron noteras på fredagsmorgonen till 1:0920 mot dollarn, från 1:0960 på torsdagseftermiddagen, efter att under natten ha förts ned mot 1:09-strecket blankt för första gången sedan 2017. Dollarn har samtidigt stärkts till 107:70 mot yenen, från 107:50 vid svensk räntemarknadsstängning på torsdagen, efter en topp nära 108-strecket vid midnatt.

SCB publicerar detaljhandelsdata för augusti under förmiddagen. Efter starka utfall under sommaren räknar analytiker nu med en lite lugnare utveckling, +2,7 procent mot augusti 2018 då bland annat det varma vädret väntas ha hämmat sällanköpshandeln som hade ett riktigt starkt juli.

Även euroområdets barometerindikator för september väntas före lunch. Bland punkterna på USA-agendan återfinns privatkonsumtionsstatistik kombinerat med PCE-inflation för augusti. Under helgen inleder brittiska Tories en partikongress. Pundet har sedan torsdagskvällen hållit sig stabil runt 1:2330 mot dollarn efter viss försvagning under sen torsdagseftermiddag. En anonym EU-företrädare sade på torsdagen till Bloomberg att brexit-samtalen stannat upp och att chansen är liten för att nå ett avtal mellan parterna under oktober.