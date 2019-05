Djuprött på Wall Street – svagaste stängningen för Tesla på över två år

Storbolagsindexet S&P 500 handlades ned 0,7 procent medan Dow Jones tappade 0,3 procent. Nasdaqs kompositindex vad ned desto mer, 1,5 procent, efter att USA:s svartlistning av det kinesiska telekombolaget Huawei gett svallvågor inom halvledarsektorn.

Bland det tekniktunga indexets mest omsatta aktier återfanns också elbilstillverkaren Tesla som tillfälligt handlades under 200 dollar per aktie för första gången sedan december 2016 tidigare under dagen. Analyshuset Wedbush har kapat sin riktkurs för aktien från 275 till 230 dollar och varnat för att bolaget kommer att få svårt att nå sina produktionsmål för året, inte minst då grundaren Elon Musk tycks mer intresserad av att expandera till andra verksamheter.

Aktien noterade sin lägsta stängning på över två år och tappade 2,7 procent till knappt 205,4 dollar.