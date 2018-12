Daiwa sänker Autoliv till neutral, skriver ned riktkursen

Autoliv är dubbelnoterad i New York där aktien handlas upp 0,5 procent på New York-börsen och går därmed mot strömmen efter att index vänt ned sent på tisdagskvällen. Aktien handlas runt knappt 72,2 dollar, motsvarande 655,2 kronor.

I och med uppdateringen lägger sig Daiwa i linje med kollegorna. I en sammanställning från Factset rekommenderar 13 av 24 analytiker behåll. Sju analytiker har en köprekommendation på aktien medan fyra rekommenderar sälj.

Vad gäller riktkursen placerar sig Daiwa dock under genomsnittet om knappt 87,4 dollar eller knappt 793,2 kronor.